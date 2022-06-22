2022/06/22 | 21:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PKwufwxQd1g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حنة البدلاء.. الاطار يستعد بالشموع والصدر يحذر من الخضوع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حنة البدلاء.. الاطار يستعد بالشموع والصدر يحذر من الخضوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).