2022/06/22 | 21:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -p9QHQ2t6bw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | عشية استبدال نواب التيار.. دوامات تحيط حكومة الاطار | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | عشية استبدال نواب التيار.. دوامات تحيط حكومة الاطار | كلام معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).