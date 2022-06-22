"القبر تلو الآخر".. مناشدات وتعهدات بالمساعدة بعد "المأساة الفظيعة" في أفغانستان

2022/06/22 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر أفغانستان التي تمر بأزمة اقتصادية مرية، المساعدات الدولية، لمواجهة أثار الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة حدودية نائية وأوقع أكثر من ألف قتيل حتى الآن.

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