المرشحون البدلاء للكتلة الصدرية يتعهدون بعدم حضور جلسة الغد (وثائق)

2022/06/22 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

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تعهد المرشحون البدلاء الكتلة الصدرية، اليوم الأربعاء، بعدم حضور جلسة الغد.

وذكر المرشحون عن الكتلة في تعهداتهم التي نشرتها الوكالة الرسمية، وتابعتها (بغداد اليوم) "نتعهد امام السيد مقتدى الصدر بعدم حضور جلسة مجلس النواب المقررعقدها يوم غد الخميس، ونقدم طلب الإعفاء الى مفوضية الانتخابات إسوة بأعضاء الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من البرلمان".

والمرشحون عن الكتلة هم "عمر عباس خضير وميلاد شهيد كاظم علوان الزبيدي ومضر خزعل سلمان".

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