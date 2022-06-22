الديمقراطي يحدد موقفه من حضور جلسة البرلمان غداً: الساعات المقبلة ستكون حاسمة

2022/06/22 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، عدم حسم موقف حزبه المشاركة في جلسة الغد النيابية الخاصة بتنصيب البدلاء عن النواب المستقيلين عن التيار الصدري، مبينا ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة.

وقال عضو الحزب مهدي عبدالكريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية هذه الساعة لم يحسم نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني امرهم بالمشاركة في جلسة البرلمان العراقي الطارئة، او مقاطعة الجلسة".

وبين عبدالكريم ان "هذا الامر قيد الدراسة والمناقشة وان نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني ينتظرون قرار من القيادة للمشاركة جلسة البرلمان الطارئة او عدم المشاركة وهذا الامر سوف يحسم خلال الساعات المقبلة".

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