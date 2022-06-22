وزير الثقافة: قدمنا مشاريع للكاظمي لبناء مسارح ومتحف ومركز فنون

2022/06/22 | 21:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الاربعاء، أن المهمة القادمة للوزارة هي محو عيوب الدولة الجديدة بعد 2003، فيما أشار إلى تقديم مشاريع لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبناء مسارح ومتحف ومركز فنون.ونقل بيان صادر عن الوزارة عن ناظم قوله خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي لهيئة الرأي في الوزارة بمشاركة الوكلاء والمديرين العامين والمستشارين، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة تقدمت خلال الفترة الماضية بملفات عديدة، من بينها تحقيق تطور نوعي وكمي في النتاج الأدبي والطباعي، واسترداد الآثار وإنتاج الأفلام والمسرحيات وإقامة المهرجانات المتخصصة، وتحويل عدد من هيئاتها ودوائرها الخاسرة الى رابحة مثل هيئة السياحة ودار الشؤون الثقافية".وأضاف، أن "الحرب على الفساد في الوزارة أنتجت استبدال أكثر من نصف الملاك المتقدم"، مشيرا الى أن "المهمة القادمة للوزارة هي محو عيوب الدولة الجديدة بعد العام 2003، وطرحنا عدة مشاريع على رئيس الوزراء لبناء مسارح ومتحف ومركز فنون وسنكون بحاجة الى خطط مفصلة بهذا الشأن في الفترة المقبلة".وتابع أن "حصة الثقافة من قانون الدعم الطارئ صفر، بسبب طبيعته الخدمية التي لها علاقة مباشرة بالخدمات المقدمة للمواطنين"، لافتا الى أن "المرحلة المقبلة للوزارة ستشهد إنفاقاً أقل على الأنشطة مقابل إنفاق أكثر على مشاريع بناء البنى التحتية الثقافية".وبحسب البيان فإن الاجتماع ناقش المحاور المطروحة على جدول الاعمال والتي استعرضت موضوع أملاك هيئة السياحة ومشاريع الاستثمار التي شملت دور استراحة وفنادق واستغلال قطع أراض في خطط الهيئة والتي شملت بغداد والبصرة وصلاح الدين وديالى ونينوى وغيرها.وبشأن مشاريع استغلال أملاك الوزارة، شدد الوزير "على ضرورة الانتفاع من كل الأملاك العائدة للوزارة وتقديم الخدمة السياحية والثقافية للمواطنين".وعرج الاجتماع أيضاً على إمكانية إعادة الاعلان عن بناء المجمع الثقافي او دار الأوبرا في بغداد بالإضافة الى بناء متحف جديد رديفٍ للمتحف العراقي الحالي بعد إيجاد الأرض المناسبة للمشروع.فيما بحثت هيئة الرأي مقترح تحويل أرض دار الحرية للطباعة الى مجمع ثقافي يضم دور عرض سينمائي ومسارح ومركز للفنون.

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