زيارة استغرقت ساعات.. ولي العهد السعودي يغادر تركيا وبيان مشترك بين البلدين

2022/06/22 | 21:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العاصمة التركية أنقرة، عائدا إلى المملكة، بعد زيارة قصيرة استغرقت بضع ساعات، وكان في وداعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد أصدر البلدان بيانا مشتركا تزامنا مع اختتام الزيارة

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