طهران: جيشنا اصبح يمتلك أقوى اسطول مروحيات في الشرق الأوسط

2022/06/22 | 21:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… قال قائد القوة الجوية في الجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، إن بلاده تمتلك أقوى أسطول من المروحيات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.وشدد العميد قرباني على أن “الإجابة على أدنى حركة للأعداء ستكون الأقسى..يعرف أعداؤنا أنهم إذا قاموا بأدنى خطوة، سوف يعاقبون بأقسى الردود”.وأكد أن “القوة الجوية للجيش الايراني تمتلك أقوى […]

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