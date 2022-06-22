الديمقراطي: لا يوجد توافق مع الاتحاد حول مرشح الرئاسة

2022/06/22 | 21:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، اليوم الاربعاء، عدم التوافق لغاية الان مع الاتحاد الوطني حول مرشح رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أن الحوار بينهما سيستمر.وقال خليل في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” الحزبين الكرديين الرئيسيين لم يتوصلا لغاية الان تقاهمات وتوافقات نهائية حول مرشح رئاسة الجمهورية”.واوضح، ان” الحوارات مستمرة […]

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