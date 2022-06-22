صد تعرض لـ'داعش' في صلاح الدين

2022/06/22 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بصد تعرض لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك تعرضاً لعناصر داعش على نقطة تفتيش ضمن قاطع صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية صدت التعرض وباشرت بعملية تفتيش بحثاً عن المنفذين".

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