2022/06/22 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر : لم أتلق تهديداً وأحث الكتل على إنقاذ العراق من ضغوطات الطائفيين جلسة إستثنائية للبرلمان وسط تشكيك نجاح التنسيقي في تمرير بدلاء المستقيلين بغداد – قصي منذر قال رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ،ان انسحابه من العملية السياسية لم يكن بسبب ما وصفه تهديدات ايرانية،وانما من اجل عدم مشاركة الاخرين بالاجهاز على ما تبقى […]

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