2022/06/22 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن والسعودية يجدّدان دعم جهود العراق في الإعمار وتحقيق الإستقرار عمان – رند الهاشمي جدد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ،وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،وقوفهما بجانب العراق ودعم جهوده في اعادة الاعمار وتحقيق الامن والاستقرار.وقال بيان امس ان (العاهل الاردني استقبل في العاصمة عمان ،ولي العهد السعودي والوفد المرافق له ،وجرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن والسعودية يجدّدان دعم جهود العراق في الإعمار وتحقيق الإستقرار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن والسعودية يجدّدان دعم جهود العراق في الإعمار وتحقيق الإستقرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).