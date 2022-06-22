2022/06/22 | 22:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المنافذ تضبط مادة مخدّرة بمنفذ سفوان إخلاء مئة طالبة عقب إندلاع حريق الأقسام الداخلية بالباب المعظم بغداد – ابتهال العربي اخلت فرق الاطفاء، مئة طالبة بعد اندلاع حريق في مبنى الاقسام الداخلية بمنطقة الباب المعظم ببغداد .وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني ان (حريقا نشب داخل مبنى الأقسام الداخلية للطالبات في منطقة الباب،حيث أجرت […]

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