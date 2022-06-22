2022/06/22 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، تكليف جهات امنية بمنع عمليات تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية.وذكرت في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “تم تكليف مفارز الأمن الوطني وباسناد قيادات العمليات ومديريات الشرطة في المحافظات بمنع عمليات تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية”.

ظهرت المقالة تكليف جهات امنية بمنع عمليات تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف جهات امنية بمنع عمليات تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف جهات امنية بمنع عمليات تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).