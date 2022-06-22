شرطة بغداد تصدر بيانا حول التصرفات اللامسؤولة بشأن بعض الاشخاص الذين يحملون الاسلحة

2022/06/22 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان بين فترة واخرى يظهر عدد من الأشخاص في مقاطع فديو تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يحملون السلاح بصورة علنية ويطلقون النار في الهواء ، أن هذه التصرفات اللامسؤولة هي تجاوز واضح على السلم والامن المجتمعي وان اصحابها يقعون تحت طائلة القانون والحساب ، وعليه تدعو قيادة شرطة محافظة بغداد المواطنين الكرام بالادلاء باي […]

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