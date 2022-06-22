الإعلام الأمني: تكليف الأمن الوطني والشرطة بالسيطرة على تهريب المشتقات النفطية

2022/06/22 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت خلية الإعلام الأمني، تكليف جهاز الأمن الوطني ومديريات الشرطة بالسيطرة على تهريب المشتقات النفطية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولغرض السيطرة على تهريب المشتقات النفطية ومعالجة شحة الوقود في بغداد والمحافظات، […]

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