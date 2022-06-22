الإعلام الأمني تعلن تكليف الأمن الوطني ومديريات الشرطة بالسيطرة على تهريب المشتقات النفطية

2022/06/22 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تكليف الأمن الوطني ومديريات الشرطة بالسيطرة على تهريب المشتقات النفطية.

وقال إعلام خلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ولغرض السيطرة على تهريب المشتقات النفطية ومعالجة شحة الوقود في بغداد والمحافظات، عقد مساء اليوم، في مقر قيادة العمليات المشتركة اجتماعاً استثنائياً مع قادة العمليات ومدراء الامن الوطني في بغداد والمحافظات وتمخض الاجتماع عن تكليف مفارز الامن الوطني وباسناد قيادات العمليات ومديريات الشرطة في المحافظات غير المرتبطة بقيادة العمليات بالسيطرة على تهريب المشتقات النفطية وتخويلها صلاحيات استثنائية تضمنت مصادرة المنتوجات النفطية المهربة والصهاريج والعجلات المستخدمة في عمليات النقل والتهريب".

وأضاف كما تم تخويلهم باجراء التفتيش على الصهاريج كافة لبيان تطابق المنتوج مع ما مذكور في رسائل الحركة مع قيام القطعات العسكرية والاجهزة الامنية بمراقبة وغلق الطرق النيسمية وغير الرئيسية والتي يستخدمها المهربون بالحركة بين المحافظات مع تشديد الاجراءات بالسيطرات الرئيسية".

وتابع "وقد حضر الاجتماع رئيس جهاز الامن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية وقائد عمليات بغداد وقادة العمليات ومدراء الامن الوطني في المحافظات وممثلين عن وزارة النفط".

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