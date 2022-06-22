النيران تلتهم صهريجاً محملاً بـ5000 لتر من الكاز في قضاء الزبير بالبصرة

2022/06/22 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن نشوب حريق في صهريج محملا بنحو 5 الاف لتر من الكاز في قضاء الزبير بالبصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز الدفاع المدني في مركز الزبير تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع بصهريج محمل بــ ( 5000 ) لتر من مادة الكاز في منطقة الدوانم ( المكصب ) بقضاء الزبير".

وأضافت ان "الحريق نشب بسبب تماس كهربائي داخلي وتمت السيطرة على النيران المندلعة وبدون اي اضرار بشرية".

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