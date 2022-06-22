2022/06/22 | 23:05 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنكالي يحذر عبر "نفس عميق": لن تكون هناك انتخابات جديدة اذا تم حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 4QQyLqOUDZg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شنكالي يحذر عبر "نفس عميق": لن تكون هناك انتخابات جديدة اذا تم حل البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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