الديمقراطي الكردستاني يحسم موقفه من حضور جلسة يوم غد في البرلمان

2022/06/22 | 23:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع اليوم الأربعاء، أن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ستحضر الجلسة البرلمانية المقرر عقدها يوم غد الخميس.يتبع…

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