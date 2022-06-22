بينهم بالقتل والسرقة.. القبض على عشرات المتهمين في البصرة

2022/06/22 | 23:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، القبض على 36 متهما بينهم بالقتل والسرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت مديرية الشرطة في بيان ورد لإيرث نيوز، أن “مفارز أفواج الطوارئ باشرت بمساندة جميع مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية في عموم البصرة وذلك لحماية أرواح المواطنين ولأجل فرض هيبة الدولة والقانون ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع […]

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القبض على عشرات المتهمين في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

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