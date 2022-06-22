إيران تقترح على العراق الاستثمار في حقولها النفطية والغازية

2022/06/22 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن “الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر”، اليوم الاربعاء، استعداد بلاده لتصدير ما لديها من تقنيات وهندسية في مجال النفط و الغاز إلى العراق، داعيا العراق الى استثمار الأموال في مشاريع النفط والغاز الإيراني.

و شدد “خجسته مهر” على مسؤولية البلدين عن أمن الطاقة في المنطقة كونهما عضوين هامين في منظمة الأوبك، ما يلقي على عاتقهما واجب “التعاون في الأقسام الإنتاجية و العلمية المختلفة”.

كما تطرق “خجسته مهر” إلى ما تملكه إيران من ذخائر بالغاز و النفط، إذ لديها ما مجموعه 400 مخزن من هاتين المادتين، بعضها يقع على الحدود بين إيران و العراق.

و قال “خجسته مهر” أن طهران تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 6 مليون برميل لليوم الواحد خلال الأعوام الثمان المقبلة، لكن ذلك يحتاج إلى استثمار بحجم 90 مليار دولار، فيما يستوجب إيصال إنتاج الغاز لمليار و خمسمئة مليون متر مكعب إلى استثمار يبلغ 70 مليار دولار.

و اقترح الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية مشاركة العراق بالاستثمار في الغاز و النفط الإيرانيين، عاداًّ وجود حقول نفطية كثيرة في حدود آبادان مع العراق فرصة للتعاون مع بغداد في استخراج ما تحتويه من ذخائر ثمينة.

و كانت العلاقات التجارية الثنائية شهدت نموا بين إيران و العراق خلال هذا الشهر، حيث أعلنت بغداد تسديد ديونها المتأخرة إزاء تصدير طهران غازها لها، كما أكدت شركة الغاز الإيرانية بمايو الفائت طلب العراق زيادة استيراده للغاز الإيراني.

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