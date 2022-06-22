العراق يحقق انجاز عالمي باحدى الالعاب الاولمبية في بطولة العالم

2022/06/22 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصد المنتخب العراقي للعبة السكي الاولمبية، اليوم الاربعاء، عددا من الاوسمة المختلفة في بطولة العالم التي تجري وقائعها في الهند.

وفاز العراق بذهبيتين وفضيتين وثلاثة برونزيات.

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