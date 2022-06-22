البيت الأبيض: القمح والمواد الغذائية الروسية خارج العقوبات

2022/06/22 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأكد البيت الأبيض، أن القمح والمواد الغذائية الروسية خارج العقوبات ويمكن للدول استيرادها.وقال نائب مساعد رئيس الولايات المتحدة للأمن القومي، جون فينر ، خلال منتدى رفيع المستوى حول الأزمة الروسية الأوكرانية، بمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم فرض عقوبات على الشركات والدول لاستيراد الحبوب الروسية، في وقت يتبادل الجانبان الروسي والغربي الاتهامات بالتسبب في أزمة غذاء عالمية.وأضاف: "لا نخطط لإعاقة صادرات الحبوب الروسية، ولا تنطبق عقوباتنا على المنتجات الغذائية الروسية.علاوة على ذلك، نريد أن ننقل بوضوح إلى موزعي المواد الغذائية والدول الأخرى أنه يمكنهم استيراد الحبوب الروسية دون أي مخاطرة في قوائم العقوبات لدينا".يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن ممثلي روسيا وتركيا ناقشوا في موسكو الخروج الآمن للسفن التجارية التركية وتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

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