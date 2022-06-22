العتبة الحسينية تكشف عن موعد افتتاح مستشفى معالجة الاورام في البصرة

2022/06/22 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العتبة الحسينية المقدسة عن موعد

افتتاح ثاني مستشفى دولي لمعالجة

الاورام السرطانية شيدته في محافظة

البصرة والذي يعد من احدث المستشفيات في

المنطقة والمجهز باحدث ما وصل اليه

العلم من اجهزة حتخصصية

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