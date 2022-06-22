موكب 30 يونيو وذكرى الانقلاب المشؤوم - تاج السر عثمان

2022/06/22 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ١-;- يصادف ذكرى موكب الصمود في ٣-;-٠-;- يونيو ٢-;-٠-;-١-;-٩-;- مضى ثلاثة وثلاثون عاما علي ذكرى انقلاب الانقاذ في ٣-;-٠-;- يونيو ١-;-٩-;-٨-;-٩-;- المشؤوم الذي دبرته الجبهة الإسلامية ، وكان كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، جاء الانقلاب ضد نظام ديمقراطي منتخب، وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية بعد حوار طويل وشاق مع الحركة الشعبية إلي اتفاق لحل مش ......





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