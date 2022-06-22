2022/06/22 | 23:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتفق تحالف السيادة، اليوم الاربعاء، على دعم العملية السياسية والمطالبة بحقوق المحافظات المحررة.وذكر بيان للتحالف تلقته ايرث نيوز، ان “اجتماعه برئاسة الشيخ خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وقيادات التحالف في مقر تحالف السيادة ببغداد لمناقشة اخر المستجدات على الساحة السياسية وضرورة الخروج بموقف موحد ازاء العملية السياسية”.واضاف “تم […]

ظهرت المقالة اجتماع السيادة يتفق على دعم العملية السياسية والمطالبة بحقوق المحافظات المحررة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع السيادة يتفق على دعم العملية السياسية والمطالبة بحقوق المحافظات المحررة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع السيادة يتفق على دعم العملية السياسية والمطالبة بحقوق المحافظات المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).