الصناعة يحرج نفط الوسط ويهزمه في عقر داره

2022/06/23 | 00:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب الصناعة على نفط الوسط في عقر داره، بتغلبه عليه بهدفين لهدف.وتواجه الفريقان على ملعب النجف الاولمبي لحساب مباريات الاسبوع الـ37 من الدوري الممتاز بكرة القدم.وسجل ثنائية الصناعة كل من ماجد لفتة في الدقيقة 21 وأثير صالح في الدقيقة 60.في المقابل جاء هدف نفط الوسط الوحيد عن طريق اللاعب مهند […]

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