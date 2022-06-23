انطلقت نهاية 2021.. عائلة صغيرة تسعى لزراعة مليون شجرة بلوط في كردستان

2022/06/23 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تناولت صحيفة العربي الجديد، ، تقريرا عن مبادرة اجتماعية قامت بها عائلة صغيرة في قرية "كورة"، التي تبعد 20 كيلومتراً شرقي محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، حيث يُصرّ هكار إسكندر (39 عاما)، مع عائلته المكونة من زوجته ونجله، على زراعة مليون شجرة بلوط خلال سنوات.

وبحسب التقرير، الذي تابعته (بغداد اليوم)، حققّ هكار حلماً راوده منذ الصغر، رأى ضرورة تحويله إلى واقع بعدما بدأت البلاد تتحول إلى التصحر شيئاً فشياً، إذ بدأ حملته في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي ولغاية شهر فبراير/شباط الماضي، تمكن من زراعة 20 ألف شجرة بلوط في أماكن متفرقة من المنطقة المحيطة بقريته، حسب قوله، في الجبال وبعض السهول القريبة منها، ثم توقف في فصل الصيف ليعاود الزراعة في بداية الشتاء، حسب ما يقتضيه نظام الزراعة.

ويعتمد هكار على نفسه كلياً، ويقول إنه أنفق حتى الآن 800 دولار تقريباً في حملته التي ينفق عليها من ماله الخاص، موضحاً أنّ مشروعه طويل الأمد، وأنه اختار البلوط دون غيره لكونه لا يحتاج إلى سقي.

وتنطلق بين الحين والآخر مبادرات لزراعة الأشجار في كردستان العراق، لكنها ليست منظمة على الشكل الصحيح كما يفيد خبراء، إذ أعلنت أخيرًا مؤسسات عن إطلاق حملة لزراعة أشجار البلوط المعمرة في محافظة أربيل.

وتظهر إحصائيات في إقليم كردستان أنّ الحرائق تلتهم سنويا مئات الدونمات من الغابات والمراعي.



لكن أرقام وزارة الزراعة والموارد قد تكون صادمة، بخصوص تعرضها للحرق، إذ حذرت وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان من أن "98% من الغابات والمراعي معرضة لخطر الحرائق.



وتفيد إحصائياتها في كردستان بأن 56% من غابات ومراعي محافظة السليمانية تعرضت لحرائق خلال السنوات الثماني الأخيرة، وأن النسبة الكبرى من الحرائق كانت من نصيب محافظة حلبجة.

وتقضي المادة 22 من قانون الغابات بأن "كل من يقطع شجرة معمرة، أو يتسبب عمداً في حريق في غابة أو مرعى، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين دينار".

وكشفت وزارة الزراعة العراقية أن البلاد "بحاجة إلى أكثر من 15 مليار شجرة لتأمين غطاء نباتي يقضي على التصحر ويحد من العواصف الترابية"، التي تضرب البلاد بين حين وآخر وتسبب موجات اختناق.

وتعتبر مديرة منظمة "روزكار كرد لحماية البيئة"، الناشطة روزكار محسن في حديث مع "العربي الجديد"، أن "أرقام وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان التي تفيد بتجاوز المساحات الخضراء في الإقليم 18% قد لا تكون دقيقة، مرجحة أن الأرقام المقبولة في كردستان العراق للمساحات الخضراء قد تقترب من 15% وهي نسبة جيدة".

والأسبوع الماضي، أعلنت الشرطة العراقية في محافظة كركوك، شمالي البلاد، عن اعتقال 9 أشخاص لقيامهم بقطع مئات الأشجار المعمرة من مناطق مختلفة لبيعها كخشب.



وأضافت الشرطة في بيان لها، أن المتورطين ضبطت معهم 3 شاحنات من الأشجار المقطوعة، واعترفوا بأنهم كانوا يقدمون مبالغ مالية لمختار قرية لقاء تعاونه في السماح لهم بقطع الأشجار.

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