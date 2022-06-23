2022/06/23 | 00:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر نجم المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني عن قلقه من مستوى منتخب بلاده، قبل مشاركته ببطولة كأس العالم، التي ستقام في قطر أواخر العام الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر القحطاني يعرب عن قلقه من مستوى منتخب السعودية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر القحطاني يعرب عن قلقه من مستوى منتخب السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).