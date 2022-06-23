2022/06/23 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحقق الصناعة الفوز على نفط الوسط بنتيجة (2-1) في المباراة التي اقيمت على ملعب النجف الدولي ضمن الجولة (37) من الدوري الممتاز لكرة القدم.وتقدم نفط الوسط بالنتيجة عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة (14)، ثم عادل النتيجة الصناعة عن طريق ماجد لفتة في الدقيقة (19)، واضاف اللاعب اثير صالح الهدف الثاني لفريق الصناعة في الدقيقة (60) .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نفط الوسط يسقط أمام الصناعة في الممتاز) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نفط الوسط يسقط أمام الصناعة في الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).