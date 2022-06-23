لغز في “الأطلسي”.. اختفاء غامض لـ 3 ناقلات نفط روسية

2022/06/23 | 00:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بعد اقترابها من جزر أزور غرب البرتغال، اختفت آخر 3 ناقلات نفط روسي من أنظمة متابعة حركة النقل البحري في المحيط الأطلنطي.وانتهى وجود شحنات النفط الروسي الخام المحمولة على ناقلات النفط في مياه المحيط الأطلسي، في ظل العقوبات الغربية (الأوروبية والأمريكية) المفروضة على روسيا، بسبب حربها في أوكرانيا.وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” […]

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اختفاء غامض لـ 3 ناقلات نفط روسية أولاً على ايرث نيوز.

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