الكتل السنية تحسم موقفها من حضور جلسة مجلس النواب الخميس

2022/06/23 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت الكتل السنية الاكبر عدد في مجلس النواب، مساء الاربعاء، مشاركتها في جلسة يوم الخميس.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر (بغداد اليوم)، أن "الكتل السنية برئاسة تقدم عقدت، اجتماعاً في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحسم مشاركة نواب التحالف بجلسة البرلمان الطارئة المقرر عقدها يوم الخميس".

واليوم الأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.

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