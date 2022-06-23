جوازات البصرة تعلن انجاز أسرع جواز سفر لطفلة راقدة بالمستشفى

2022/06/23 | 00:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة - واع أعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في محافظة البصرة، انجاز اسرع عملية منح جواز سفر خلال ساعة لطفلة ترقد في المستشفى.وقال مدير المديرية العميد حازم نجم اللامي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مديريته تمكنت من انجاز اسرع عملية منح جواز سفر خلال ساعة لطفلة بعمر سنة واحدة تعرضت لحادثة حرق للجزء العلوي من جسدها".وأضاف، أن "عملية الانجاز تمت من خلال اجراء مخاطبات بين دوائر جنسية محافظة ميسان والبصرة لاصدار البطاقة الموحدة وبمتابعة واشراف مباشر من قبل وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي ومدير عام الجنسية والجوازات والاقامة اللواء رياض الكعبي ومشاركة فريق عمل تم الانتقال في ذات الوقت الى مستشفى الفيحاء قسم الحروق بصحبة المحطة المحمولة لغرض اصدار بطاقة وطنية للطفلة ( شمس محمد كاظم ) كونها راقدة في المستشفى اثر تعرضها لحادث حرق في جميع اعظاء جسمها"، مبينا انه "تم استخدام منظومة المحطة المحلولة الالكترونية لمنح البطاقة الموحدة وجواز السفر ". واشار الى ان "مديريته تمكنت من انجاز، بحدود 5 الاف معاملة، منح جوازات سفر للحالات الانسانية، خلال النصف الاول من العام الجاري وبذلك تصدرت المركز الاول بين المديريات في تقديم اسرع الخدمات المجانية للفترة نفسها"، مؤكدا ان "الخطوات القادمة سوف تشمل شرائح المجتمع كافة، لانجاز جميع المعاملات الكترونيا لغرض نقلها من قبل ذويها للعلاج خارج البلاد".

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