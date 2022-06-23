2022/06/23 | 00:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تصدّر اسم المغنية المصرية آمال ماهر قوائم الأكثر بحثاً ورواجاً على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في مصر.وأثيرت ضجّة على الشبكات الاجتماعية بعدما زعمت صفحة منسوبة لآمال ماهر على فيسبوك اختفاءها منذ أيام ومداهمة منزلها.اختفاء آمال ماهر كما زعمت الصفحة أن منزل آمال ماهر تعرّض لمداهمة يوم الخميس الماضي، هي الثانية […]

ظهرت المقالة “اختفاء آمال ماهر” يثير ضجة في مصر أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“اختفاء آمال ماهر” يثير ضجة في مصر) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“اختفاء آمال ماهر” يثير ضجة في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).