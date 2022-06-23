المكسيك تطالب مواجهة العراق ودياً

2022/06/23 | 00:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب المنتخب المكسيكي بكرة القدم، مواجهة منتخبنا الوطني في الإطار الودي.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “منتخب المكسيك طالب ملاقاة منتخبنا الوطني ودياً في إسبانيا في التاسع من شهر تشرين الثاني المقبل، تحضيراً لمونديال قطر 2022”.وبين أن “المنتخب المكسيكي، هو من سيتكفل بنفقات الإقامة لوفد منتخبنا الوطني في إسبانيا”، […]

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