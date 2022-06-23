المحمدي: اجتماع السيادة يؤكد على قوة التحالف وعدم التخلي عن حقوق المحافظات المحررة

2022/06/23 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم تحالف السيادة، يحيى المحمدي، اليوم الخميس، ان اجتماع السيادة اكد على قوة التحالف وعدم التخلي عن حقوق المحافظات المحررة.واضاف المحمدي في تغريدة عبر تويتر تابعتها ايرث نيوز، ان “اجتماع تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعطي رسالة لجميع القوى السياسية ولجماهيرنا قوة التحالف وتماسك قيادته وأعضاءه ونوابه […]

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