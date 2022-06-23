2022/06/23 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن بلاده مستعدة لمواجهة أي أعمال انتقامية من جانب روسيا بعد أن حظرت حكومته عبور بعض البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها إلى جيب كالينينغراد في روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليتوانيا مستعدة لمواجهة "أي أعمال انتقامية" من روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليتوانيا مستعدة لمواجهة "أي أعمال انتقامية" من روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).