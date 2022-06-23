مدربة نسوي الصالات: لدي الثقة بقدرة اللاعبات على العودة بالكأس إلى بغداد

2022/06/23 | 01:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلبَ منتخبنا النسويّ لكرةِ الصالاتِ على نظيره الكويتيّ بنتيجةِ كبيرةٍ قوامها (12-0) في مباراةِ نصف نهائي بطولةِ غرب آسيا ليتأهل بذلك إلى المباراةِ الختاميّة.وتوزعت أهدافُ منتخبنا بواقع (4) أهدافٍ للمتألقة شوخان نور الدين وثنائيّة لكلٍ من تبارك مؤيد وزينب عباس ولنيا صديق وهدف لطيبة سليم وآخر لديرين محمود.وبهذا الفوزِ فقد تأهلَ […]

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