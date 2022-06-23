الدّور الوظيفي للنظام المغربي - الطاهر المعز

2022/06/23 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز يستضيف المغرب مناورات "الأسد الإفريقي 2022"، التي بدأت يوم 20 حزيران/يونيو إلى غاية يوم 30 حزيران 2022، بمشاركة 7500 جندي من 18 دولة منها تونس وغانا وتشاد وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرازيل وغيرها، فضلا عن عشرين دولة "مُلاحظة"، بإشراف الجيش الأمريكي، ضمن قُوّة "أفريكوم"، وتعد أكبر مناورات عسكرية في إفريقيا، وتعرف وكالة الصحافة الفرنسية "الأسد الإفريقي" بأنه "تمرين عسكري سَنَوي مشترك، ومتع ......





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