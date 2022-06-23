صندوق النقد الدولي يعلق على برنامج الإصلاحات التونسي

2022/06/23 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنت عنه الحكومة التونسية في شهر يونيو الجاري، مضيفا أنه مستعد لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة بشأن برنامج قروض.

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