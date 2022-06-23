2022/06/23 | 01:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F2xwoI1r8wk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استطلاع ستوديو التاسعة : ماذا ينتظر الشعب العراقي من مجلس النواب وجلسته غداًَ) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استطلاع ستوديو التاسعة : ماذا ينتظر الشعب العراقي من مجلس النواب وجلسته غداًَ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).