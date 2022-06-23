مقتل حارس ليلي في النجف

2022/06/23 | 02:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل حارس ليلي على يد ثلاثة أشخاص في النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “حارسا ليليا قتل رميا بالرصاص في حي الرحمة المجاور لاستعلامات مقبرة النجف بعد تعرضه لثلاثة أشخاص نفذوا عملية سطو على منزل أمرأة وسرقوا منها مبلغ عشرة ملايين دينار”.

وأضاف المصدر أن “الاشخاص لاذوا بالفرار”.

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