2022/06/23 | 02:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VWUjHBCSp-w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "هذا ملف سياسي بامتياز ويبقى المحكوم إلى أن يتوفاه الله " ..هل يمكن اطلاق سراح مسؤولي النظام السابق؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "هذا ملف سياسي بامتياز ويبقى المحكوم إلى أن يتوفاه الله " ..هل يمكن اطلاق سراح مسؤولي النظام السابق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).