2022/06/23 | 02:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الليبية، يوم الأربعاء، أنها أبلغت القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا بـ"استياء الوزارة حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري".

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