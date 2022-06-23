جولة ولي العهد السعودي.. ما الذي تريده الرياض من المنطقة؟

2022/06/23 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى مصر والأردن وتركيا، والتي تخللها توقيع اتفاقيات اقتصادية، وتفاهمات سياسية.

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