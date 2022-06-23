في ذكرى عبور الشاعر رحيم الغالبي لجسوره الطينية - فرات المحسن

2022/06/23 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فرات_المحسن في الثامن عشر من حزيران عام 2011 وبعد وقت قصير من إصداره لديوانه الشعري المعنون (جسر من طين ) ودعنا ورحل في حادث مأساوي الشاعر الشعبي رحيم الغالبي ابن الشطرة البار، فلذكراه الخلود.



كان رحيم ينبثق جواري كل صباح ليرافقني ونتجاذب حديث المحبة والألفة.



ضحكة بريئة كأنها صادرة عن طفل، ودقة في التعبير وذكاء وقاد، وحافظة أعجز عن مجاراتها.



أربع سنوات كانت كل ذلك العمر الموشى بندى الحشائش وطراوة الروح، ......





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