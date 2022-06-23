محمد بن سلمان يبعث برقية لأردوغان بشأن زيارته إلى تركيا

2022/06/23 | 02:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، برقية شكر، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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