مخاوف جدية من تفشي مرض الكوليرا

2022/06/23 | 03:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي إجراءات وزارتي الصحة في بغداد وأربيل لمنع تفشي الكوليرا؟ وما أسباب ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا؟

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