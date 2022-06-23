ولي العهد السعودي في تركيا.. هل طويت صفحة مقتل خاشقجي؟

2022/06/23 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولي العهد السعودي في تركيا، واتفاق على آلية لتصدير القمح الأوكراني.

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